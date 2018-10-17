Kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden baba tutuklandı

Kuzey Kıbrıs'ın Alayköy beldesinde yaşayan Hüsnü D., kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğuna dair ihbar üzerine gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Hüsnü D. polis merkezindeki ifadesinde, kızı M.D.'ye 2016'nın Şubat ayından bu yılın ekim ayına kadar cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Hüsnü D.'nin ifadesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilen M.D.'nin birçok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüsnü D., tutuklandı. M.D. ise aileden alınıp, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi.