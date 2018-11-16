Exxonmobil'in gemisi Doğu Akdeniz'de Rumlar için sondaja başladı

Lakkotripis, yaptığı açıklamada, Kıbrıs tarafından 10'uncu parsel olarak isimlendirilen bölgede ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmasının başladığını belirtti.
Mısır ve İsrail'i de ziyaret edecek olan Fannon ise ABD'nin Kıbrıs'a doğal kaynaklarından faydalanması konusunda desteğini sürdürdüğünü ifade etti.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Kıbrıs'ın, ihale ve arama çalışmaları çabası ise Türkiye tarafından tepkiyle karşılanıyor.
'KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "(Kıbrıs) Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğimizi herkese çok net bir şekilde söylüyoruz" diye konuşmuştu.
Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Ankara'da katıldığı 'Kuzey Kıbrıs Milli Gün' resepsiyonunda, Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağını belirterek, "Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz" tepkisini dile getirmişti.
İTALYAN GEMİSİ TÜR SAVAŞ GEMİLERİNCE UZAKLAŞTIRILMIŞTI
ENİ'ye Kıbrıs yönetimi tarafından ihale edilen arama bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin olası Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bulunuyordu. Kıbrıs'ın 1, 4, 5, 6, ve 7'nci parseller olarak adlandırdığı bölgeler, Türkiye'nin olası MEB alanı ile çakışıyor.
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