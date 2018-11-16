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16:22 16 Kasım 2018
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    Logo of US oil and gas giant ExxonMobil

    Exxonmobil'in gemisi Doğu Akdeniz'de Rumlar için sondaja başladı

    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Doğu Akdeniz
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    Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Amerikan enerji şirketi ExxonMobil için Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışması yapacak geminin sondaja başladığını söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta sondaj açıklaması: Derdimiz kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılması
    Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın (AMNA) haberine göre, Lakkotripis, Kıbrıs'ı ziyeret eden ABD Enerji Kaynakları Bakanı Francis Fannon ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

    Lakkotripis, yaptığı açıklamada, Kıbrıs tarafından 10'uncu parsel olarak isimlendirilen bölgede ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmasının başladığını belirtti.

    Mısır ve İsrail'i de ziyaret edecek olan Fannon ise ABD'nin Kıbrıs'a doğal kaynaklarından faydalanması konusunda desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

    TÜRKİYE'DEN TEPKİ

    Kıbrıs'ın, ihale ve arama çalışmaları çabası ise Türkiye tarafından tepkiyle karşılanıyor.

    Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih
    © AA / Bekir Bektaş
    Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, arama çalışmalarına başlıyor
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz" demişti.

    'KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "(Kıbrıs) Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğimizi herkese çok net bir şekilde söylüyoruz" diye konuşmuştu.

    Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Ankara'da katıldığı 'Kuzey Kıbrıs Milli Gün' resepsiyonunda, Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağını belirterek, "Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz" tepkisini dile getirmişti.

    İTALYAN GEMİSİ TÜR SAVAŞ GEMİLERİNCE UZAKLAŞTIRILMIŞTI

    hidrokarbon
    © REUTERS / Amir Cohen
    ‘Türkiye'nin kendi sismik gemisi ve sondaj platformu olması Akdeniz'deki aramalar için önemli'
    Daha önce, İtalyan enerji şirketi ENİ'ye ait bir sondaj gemisi, çalışmalarda bulunmak üzere Kıbrıs açıklarına yaklaşması üzerine Türk savaş gemilerince uzaklaştırılmıştı.

    ENİ'ye Kıbrıs yönetimi tarafından ihale edilen arama bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin olası Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bulunuyordu. Kıbrıs'ın 1, 4, 5, 6, ve 7'nci parseller olarak adlandırdığı bölgeler, Türkiye'nin olası MEB alanı ile çakışıyor.

    Etiketler:
    petrol, arama, Sondaj, ExxonMobil, ABD, Türkiye, Kıbrıs
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