İsrail, Doğu Akdeniz'de doğalgaz anlaşması imzalandığını açıkladı: Arap gücüne karşı bir ağırlık olacak

East-Med adlı boru hattı projesinin finansmanı için 1 yıla ihtiyaç duyulduğu kaydedilen haberde, boru döşeme işleminin ise 5 yıl süreceği ifade edildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenen projeler arasında yer alan boru hattının inşaatında teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor. Gelecek hafta AB'nin onayına sunulması beklenen anlaşmanın, Şubat 2019'da onaylanabileceği değerlendiriliyor.
Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Israel reportedly reached an agreement with Cyprus, Greece and Italy on EastMed pipeline. IGA is expected on Feb 19, 2019; Cost estimated at $7; pipeline expected to be open in 2025#EastMed #gas #diversification #eu https://t.co/VDnFgcAIMC— GasFocusPL (@GasFocusPL) 26 Kasım 2018
'ON YILLARDIR ARAP ETKİSİNDEN ŞİKAYET ETTİK'
Teknik olarak 3,5 kilometre derinliğe inmesi ve 2 bin 100 kilometrelik uzunluğa erişmesi gereken boru hattının, yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğalgaz ile doldurulabilmesi mümkün görünmüyor.
İsrail gazına ek olarak Mısır'ın da projeye gaz göndermesi durumunda bile projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerekiyor.
BUGÜNE KADAR 100 MİLYON DOLAR HARCANDI
Öte yandan hattın inşası kredilerle tamamlansa bile petrol fiyatlarına endeksli olarak düşen doğalgaz fiyatlarının, proje finansmanın geri dönüşünü olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
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