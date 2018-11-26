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16:46 26 Kasım 2018
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    İsrail'in Akdeniz'deki doğalgaz platformu

    İsrail, Doğu Akdeniz'de doğalgaz anlaşması imzalandığını açıkladı: Arap gücüne karşı bir ağırlık olacak

    © REUTERS / Amir Cohen
    Doğu Akdeniz
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    İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'nın Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya Akdeniz altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

    İsrail-Doğalgaz platformu
    © REUTERS / Amir Cohen
    İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması
    İsrail'in Globes gazetesinin haberine göre, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya, Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya Akdeniz altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

    East-Med adlı boru hattı projesinin finansmanı için 1 yıla ihtiyaç duyulduğu kaydedilen haberde, boru döşeme işleminin ise 5 yıl süreceği ifade edildi.

    Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenen projeler arasında yer alan boru hattının inşaatında teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor. Gelecek hafta AB'nin onayına sunulması beklenen anlaşmanın, Şubat 2019'da onaylanabileceği değerlendiriliyor.

    Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

    'ON YILLARDIR ARAP ETKİSİNDEN ŞİKAYET ETTİK'

    Mısır'da dev doğalgaz yatağı
    © AP Photo /
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    Söz konusu anlaşmaya ilişkin İsrail'deki Hadashot televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "On yıllardır Avrupa üzerindeki petrol ve doğalgaz kaynaklı Arap etkisinden şikayet ettik. Gazın Avrupa'ya ihracatı, bu etkiyi belli bir dereceye kadar indirecek ve Arap gücüne bir karşı ağırlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Teknik olarak 3,5 kilometre derinliğe inmesi ve 2 bin 100 kilometrelik uzunluğa erişmesi gereken boru hattının, yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğalgaz ile doldurulabilmesi mümkün görünmüyor.

    İsrail gazına ek olarak Mısır'ın da projeye gaz göndermesi durumunda bile projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerekiyor.

    BUGÜNE KADAR 100 MİLYON DOLAR HARCANDI

    TİLDA
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
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    Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye çok daha kısa bir boru hattıyla ulaştırılması buradan da Avrupa'ya ulaştırılmasının gerek teknik gerekse finansal olarak daha uygun olduğu görüşlerine karşın, Avrupa Birliği tarafından bugüne kadar East-Med boru hattı projesinin fizibilitesi için 100 milyon dolar harcanmış durumda.

    Öte yandan hattın inşası kredilerle tamamlansa bile petrol fiyatlarına endeksli olarak düşen doğalgaz fiyatlarının, proje finansmanın geri dönüşünü olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

    Etiketler:
    açıklama, doğalgaz boru hattı, anlaşma, doğalgaz, Hadashot, Globes, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı, Yuval Steinitz, Doğu Akdeniz, Yunanistan, İtalya, İsrail, Kıbrıs
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