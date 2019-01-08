Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama sahasını genişletti

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, refakatindeki Tanux-1 ve Apollo Moon gemileri ile birlikte Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinin büyük bir bölümünü de içerisine alacak şekilde araştırma yapmak üzere bölgede seyre başladı.
Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, bir süredir Yunan fırkateynlerinin tacizleri nedeniyle Türk donanmasına ait fırkateyn ve korvetler eşliğinde Güzelyurt batısında araştırmalarını yürüten Barbaros, kış aylarının getirdiği hava muhalefetinin de etkisiyle sağlıklı koşullarda araştırmalar yapmak üzere bu bölgelere yöneldi. Üç günlük Navtex süresi boyunca bu bölgedeki faaliyetini sürdürecek olan Barbaros, bu sürecin sonunda yapılacak yeniden değerlendirmelerin ardından Güzelyurt açıklarına döndürülebilecek. Bununla beraber Barbaros'un Türk kıta sahanlığındaki araştırmalarının, yeni bölgelerin de eklenmesi suretiyle tüm Doğu Akdeniz'e yayılması planlanıyor.
YUNANİSTAN'DA RAHATSIZLIK
SONDAJ BÖLGELERİ ARTIYOR
Barbaros sismik araştırma gemisi tarafından yürütülen doğal gaz araştırmalarının yanı sıra Türkiye Petrolleri'nin bölgedeki ruhsat sahalarında yürüttüğü sondaj faaliyetleri de devam ediyor. Fatih sondaj gemisinin Alanya-I kuyusundaki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye'nin satın aldığı ikinci sondaj gemisi Deep Sea Metro I'in de yönü de değiştirildi. Karadeniz'de sondaj yapması planlanan yeni sondaj gemisi Akdeniz'de ikinci sondaj faaliyetini başlatacak. Önümüzdeki günlerde yeni sahanın belirlenerek faaliyetin başlatılması planlanıyor.
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