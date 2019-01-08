Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama sahasını genişletti

© AA / Cem Özdel Çavuşoğlu: Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek

Hafta sonu yayınlanan 00 39/19 sayılı Navtex ile, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde Meis adası güneyi ve Rodos doğusunu kapsayan geniş bir alanda araştırma faaliyeti icra edileceği duyuruldu.

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, refakatindeki Tanux-1 ve Apollo Moon gemileri ile birlikte Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinin büyük bir bölümünü de içerisine alacak şekilde araştırma yapmak üzere bölgede seyre başladı.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, bir süredir Yunan fırkateynlerinin tacizleri nedeniyle Türk donanmasına ait fırkateyn ve korvetler eşliğinde Güzelyurt batısında araştırmalarını yürüten Barbaros, kış aylarının getirdiği hava muhalefetinin de etkisiyle sağlıklı koşullarda araştırmalar yapmak üzere bu bölgelere yöneldi. Üç günlük Navtex süresi boyunca bu bölgedeki faaliyetini sürdürecek olan Barbaros, bu sürecin sonunda yapılacak yeniden değerlendirmelerin ardından Güzelyurt açıklarına döndürülebilecek. Bununla beraber Barbaros'un Türk kıta sahanlığındaki araştırmalarının, yeni bölgelerin de eklenmesi suretiyle tüm Doğu Akdeniz'e yayılması planlanıyor.

YUNANİSTAN'DA RAHATSIZLIK

Doğu Akdeniz'de Barbaros'un araştırmasına açılan geniş alan Yunanistan'da büyük rahatsızlık yarattı. Yeni Navtex ilanının Yunanistan'ın teofania (suların kutsanması) yortusunun kutlandığı bir dönemde yayınlanmasının Ankara'nın Doğu Akdeniz faaliyetlerindeki ısrarını gösterdiği yorumlarına yer veren Yunan basını, bir yandan Suriye'nin geleceğine ilişkin ABD ve Rusya ile müzakerelere hazırlanan Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki araştırmalarında da ısrarcı olduğunu yazdı. Yunan basını, Atina yönetimini de, Türkiye'nin bu ve önceki Navtex'lerle bu bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğuna yönelik eylemlerine itiraz etmemekle eleştirdi.

SONDAJ BÖLGELERİ ARTIYOR

Barbaros sismik araştırma gemisi tarafından yürütülen doğal gaz araştırmalarının yanı sıra Türkiye Petrolleri'nin bölgedeki ruhsat sahalarında yürüttüğü sondaj faaliyetleri de devam ediyor. Fatih sondaj gemisinin Alanya-I kuyusundaki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye'nin satın aldığı ikinci sondaj gemisi Deep Sea Metro I'in de yönü de değiştirildi. Karadeniz'de sondaj yapması planlanan yeni sondaj gemisi Akdeniz'de ikinci sondaj faaliyetini başlatacak. Önümüzdeki günlerde yeni sahanın belirlenerek faaliyetin başlatılması planlanıyor.