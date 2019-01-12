Suriye Dışişleri: İsrail'in saldırıları ABD'nin koruması sayesinde gerçekleşiyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail jetlerinin Şam civarlarına yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta İsrail'in bu şekilde iç sorunlarının çözümünden kaçmaya çalıştığını ve ABD'nin korumasından istifade ettiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail jetlerinin Şam civarlarına yönelik saldırıları dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı'na bir mektup yolladı.

Mektupta, "Bu hain saldırı, İsrail'in Suriye'deki krizi ve teröristlere karşı yürütülen savaşı uzatma ve kendi ajanları olarak faaliyet gösteren terörist gruplarının geri kalanının moralini yükseltme girişimlerinin çerçevesinde gerçekleşti. Ayrıca bu saldırı, İsrail yönetiminin büyüyen iç sorunlarının çözümünden kaçmaya yönelik bir girişim" ifadelerine yer verildi.

Mektupta ayrıca bu tür saldırıların ancak ‘ABD yönetimi tarafından sağlanan askeri, siyasi koruma ve medya koruması sayesinde' mümkün oldukları vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'den bir kez daha, İsrail'in yeni saldırılarının önüne geçilmesi için derhal önlem almasını talep etti.

Daha önce Suriye medyasına açıklama yapan askeri bir kaynak, İsrail jetlerinin başkent Şam civarlarına yönelik saldırdıklarını, fakat ateşlenen füzelerin çoğunun Suriye hava savunası tarafından düşürüldüğünü, saldırıda Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir ambarda hasar meydana geldiğini ifade etmişti.