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16:45 02 Mart 2019
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    Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis

    Güney Kıbrıs: Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceğiz

    © AP Photo / Petros Karadjias
    Doğu Akdeniz
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    Güney Kıbrıs, Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceklerini açıkladı.

    Exxon Mobil iki gün önce, Güney Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesinin 10. blokunda büyük bir doğalgaz sahası keşfetti.

    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
    © AP Photo / Petros Karadjias
    Exxon Mobil'e Kıbrıs uyarısı yapan Dışişleri: Türkiye, KKTC kıta sahanlığında da doğalgaz arayacak
    Bulunan doğalgaz rezervlerinin 142 ila 227 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

    Ankara'nın Exxon Mobil'in keşfine tepkisi ile ilgili endişeleri olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız" dedi.

    Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bölgedeki olayların Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir.

    Dış politika ve enerji planlamamızı, hiçbir devlete karşı değil, olumlu bir gündem temelinde inşa ediyoruz."

    Mustafa Akıncı
    © AA / KKTC Cumhurbaşkanlığı
    Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı: Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir
    Büyük gaz rezervlerinin keşfedilmesinden sonraki jeopolitik değişimlerle ilgili olarak Hristodoulodis, bu gelişmenin "Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkı için büyük önem taşıdığını" belirtti.

    Hristodoulodis, Temsilciler Meclisi'nin tüm hidrokarbon gelirlerinin Kıbrıs'ın gelecek nesillerine aktarılması için Norveç modeline benzer bir fon yaratılmasıyla ilgili yasa tasarısı onayladığını söyledi.

    Hristodoulodis, Kıbrıs'ın Yunan hükümetiyle sürekli ve mükemmel bir iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Gerçekten, son müzakere sürecinde Kıbrıs sorununu çözmeye çok yaklaştık, Kıbrıs hükümeti ile Yunanistan arasında mükemmel bir işbirliği vardı" dedi.

    'OLUMLU SONUÇLAR ALMAK İÇİN MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

    "Hedefimiz birdir, Kıbrıs sorununu çözmek" ifadesini kullanan Hristodoulodis, "Mevcut durum Kıbrıs sorununa fiili bir çözüm olamaz ve bu hedefe ulaşmak için Yunanistan hükümetiyle iş birliği içinde olumlu sonuçlar almak için mümkün olan her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

    RUSYA İLE GÖRÜŞME İÇİN: MÜKEMMEL

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Lavrov: Kıbrıs sorunu adadaki toplumlar tarafından çözülmeli
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmede her iki taraf da ilişkilerin daha da güçlendirilmesi isteğini dile getirdi. Ayrıca, toplantıda AB-Rusya ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki bölgesel olaylar, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlatılması konuları ele alındı. Hristodoulodis, Rus mevkidaşı ile görüşmeyi 'mükemmel' olarak nitelendirdi.

    Güney Kıbrıs'ın Rus şirketlerinin gaz projesi ihalelerine katılımıyla ilgilenip ilgilenmediği konusunda ise Hristodoulodis, "Eğer Rus şirketlerinden ilgi varsa, bunu memnuniyetle karşılarız" dedi.

    Etiketler:
    özel ekonomik bölge, Exxon Mobil, Sergey Lavrov, Nikos Hristodoulodis, Rusya, Güney Kıbrıs, Türkiye
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