'İsrail ve Yunanistan, Girit'e radar sistemi inşa edecek'

Akdeniz'de enerji güvenliğine dair tartışmalar sürerken, bir süredir yakın ilişkide olan İsrail ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nda yeni bir radar sistemi inşa edeceği belirtildi.

İsrail ve Yunanistan, Girit'e bir radar sistemi konuşlandırmak için kolları sıvadı.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, ‘The Long Horizon' adlı sistem iki ülkeye de Doğu Akdeniz havzasını gözlemleme imkânı tanıyacak.

Gazete, projenin bütçesini açıklamadı ancak Yunanistan'ın kesinti yapılan askeri harcamaları düşünüldüğünde miktarın ‘çok da küçük olmadığını' belirtti.

Yunanistan yakın zamanda donanmaya ait bilgileri İsrail ile paylaşmayı kabul etmiş; arama-kurtarma operasyonlarında kullanmak üzere Tel Aviv'den yedi adet de insansız hava aracı kiralamıştı.

HEM ASKERİ HEM EKONOMİK İLİŞKİLER GELİŞTİ

İsrail ve Yunanistan arasındaki ilişkiler geçen yıllarda bir hayli gelişti. Askeri ve ekonomik işbirliklerini geliştiren iki ülke Akdeniz'de ortak tatbikat düzenlemekten, buradan çıkarılacak doğalgaz ve petrolün Avrupa ülkelerine sevkini sağlayacak boru hattı projesinde işbirliği yapmaya kadar pek çok alanda ortaklık sağladı.

© AA / İbrahim Erikan Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor: Türkiye de birlik kurmalı

Raporlara göre, Atina uluslararası örgütlerde Filistin konusuna dair tutumunu da yumuşattı.

ZİRVE YARIN

Öte yandan Güney Kıbrıs da Akdeniz'de İsrail ile aynı çıkarları paylaşıyor. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında devlet başkanları düzeyinde yapılan üçlü görüşmeye yarın İsrail'de devam edilmesi bekleniyor. Zirvede enerji güvenliği masada olacak.