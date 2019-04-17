Kıbrıs ile ABD, ikili ilişkilerde 'tarihi bir dönüm noktasının' yaşandığını ilan etti

Kıbrıs Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD’li Senatör Robert Menendez’i kabul ederek Kıbrıs sorununun çözümünde harcadığı çabalardan ve Kıbrıs’a silah sevkiyatına uygulanan yasağın kaldırılması yönündeki girişiminden dolayı teşekkür etti.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Atlantic Council: NATO'ya üye yapılması Kıbrıs sorununu çözebilir

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, "Devlet Başkanı, Senatör'ün Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs'ın Helenistik hakları için ve ayrıca Kıbrıs-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve derinleştirilmesi yönünde uzun yıllardır harcadığı çabalardan dolayı müteşekkir olduğumuzun altını çizdi" açıklamasında bulundu.

Senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio'nun, Kıbrıs'a silah sevkiyatına uygulanan ambargonun sona erdirilmesini öngören tasarıyı Kongre'ye sunduğunu hatırlatan Prodromu, "Farklı bir dönemde alınan ambargo kararının politik önemi bugün ABD ile stratejik ilişkilerle uyumsuzluğa giriyor" dedi.

Bölgede istikrar ve güvenliği garanti eden bir ülke olarak Kıbrıs'ın rolü ve politikasının ABD'nin jeostratejik çıkarlarına hizmet ettiğini dile getiren sözcü, Amerikan enerji şirketlerinin Kıbrıs'taki faaliyetine işaret etti.

Anastasiadis ve Menendez'in, halihazırda iki ülke ilişkilerinde tarihi dönüm noktasının yaşandığını ve bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için tüm imkanlara sahip olduklarını kabul ettiklerini aktaran Prodromu, "Devlet Başkanımızın politikası da bu yöndedir ve bu, genel AB politikasına uygun olarak diğer güçlerle olan iyi ilişkilerimizi hiçbir şekilde etkilemiyor" diye konuştu.

Prodromu, Türkiye'nin Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili tutumunu değiştirmesi için ABD'den yardım istendiğini de sözlerine ekledi.