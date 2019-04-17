Kıbrıs ile ABD, ikili ilişkilerde 'tarihi bir dönüm noktasının' yaşandığını ilan etti

Senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio'nun, Kıbrıs'a silah sevkiyatına uygulanan ambargonun sona erdirilmesini öngören tasarıyı Kongre'ye sunduğunu hatırlatan Prodromu, "Farklı bir dönemde alınan ambargo kararının politik önemi bugün ABD ile stratejik ilişkilerle uyumsuzluğa giriyor" dedi.
Bölgede istikrar ve güvenliği garanti eden bir ülke olarak Kıbrıs'ın rolü ve politikasının ABD'nin jeostratejik çıkarlarına hizmet ettiğini dile getiren sözcü, Amerikan enerji şirketlerinin Kıbrıs'taki faaliyetine işaret etti.
Anastasiadis ve Menendez'in, halihazırda iki ülke ilişkilerinde tarihi dönüm noktasının yaşandığını ve bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için tüm imkanlara sahip olduklarını kabul ettiklerini aktaran Prodromu, "Devlet Başkanımızın politikası da bu yöndedir ve bu, genel AB politikasına uygun olarak diğer güçlerle olan iyi ilişkilerimizi hiçbir şekilde etkilemiyor" diye konuştu.
Prodromu, Türkiye'nin Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili tutumunu değiştirmesi için ABD'den yardım istendiğini de sözlerine ekledi.
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