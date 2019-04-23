‘Yunanistan, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki ihlallerin listesini ABD’ye teslim etti’

Açıklamaya göre ‘Aleksis Çipras, Menendez’e Yunan-Amerikan ilişkilerinin ilerlemesindeki önemli rolü ve kendisinin son yıllarda Yunanistan ve Kıbrıs lehine yaptığı çok sayıda yasama girişimi için teşekkür etti’.
'TÜRKİYE'NİN EGE'DEKİ HAREKETLERİ KONUŞULDU'
Tarafların ‘bölgenin enerji haritasındaki değişimleri ve son olaylarda Yunanistan'ın kilit rolünü, ABD ile Yunanistan-Kıbrıs-İsrail üçgeni arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve Mısır ile işbirliğini’ ele aldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
Açıklamada, tarafların ‘Türkiye’nin bölgedeki rolünü, ayrıca Ege Denizi ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin gerekliliğini görüştükleri’ ifade edildi.
Bu arada diplomatik bir kaynağın verdiği bilgiye göre ‘Bob Menendez’e, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki ihlalleri hakkında ayrıntılı bir rapor sunuldu.’
Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Parti’den senatör Marco Rubio daha önce ‘Doğu Akdeniz’de 2019 yılında güvenlik ve enerji alanında işbirliği’ adında bir yasa tasarısı hazırlamıştı.
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