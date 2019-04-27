Kıbrıs Devlet Başkanı Anastasiadis: Umarız Rusya, Kıbrıs sorununun çözümü için Türkiye’ye etki eder

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Atlantic Council: NATO'ya üye yapılması Kıbrıs sorununu çözebilir

Anastasiadis bugün "Tek Kuşak Tek Yol" forumu kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kıbrıs lideri, görüşmede, "Türkiye'yle mükemmel ilişkilere sahip olduğunuzu biliyoruz. Bundan rahatsız değiliz. Kıbrıs sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması amacıyla partnerinize herhangi bir etkide bulunmanızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Kıbrıs konusunda sergilediği duruştan dolayı teşekkür eden Anastasiadis, "Çok önemli konularda Rusya’yla sadık dost kalmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası yapılar kapsamındaki duruşumuz böyle" dedi.

Anastasiadis, "Savunma amacıyla bize sağladığınız silah sistemlerinden dolayı da minnettarız" diye ekledi.