Kıbrıs'taki seri katilin bir kurbanı daha ortaya çıktı

Kıbrıslı Rum subayın tümü yabancı kökenli 7 kadın ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından bir kadına da tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Kıbrıs Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde cinayet soruşturması sürdürülen Rum seri katilin suçlarının bir yenisi daha ortaya çıktı.

Rum polisi, 35 yaşındaki seri katilin 2017 yılında bir kadına da tecavüz ettiğini ifade etti. 30 Nisan'da polise ifade veren kadın, seri katilin kendisine tecavüz ettiğini ve o anların görüntülerini kaydettiğini belirtti.

Kadın, seri katille 2016 yılında sosyal medya aracılığıyla tanıştığını ve kendisine fotoğraflarını çekmeyi teklif ettiğini söyledi. Fotoğraf çekiminin ardından seri katilin fotoğrafları teslim etme bahanesi ile kendisini boş bir araziye götürdüğünü ifade eden kadın, burada kendisine tecavüz ettiğini belirtti.