Rum Yönetimi'nden Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma girişimi

Uluslararası toplumun 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) hidrokarbon arama faaliyetleri yürütürken, Türkiye'nin misillemesine karşı tutuklama emriyle yanıt verdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, GKRY, hafta sonunda adanın batısında hidrokarbon arama faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkması için girişimde bulunduğunu duyurdu.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

Active Radyo'ya konuşan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, tutuklama kararına gerekçe olarak, arama çalışmalarının Rum hükümetinin onayı alınmadan gerçekleştirilmesini gösterdi.

'Yasadışı eylemlerde bulunan bu kişilerin tutuklanacağı' iddiasında bulunan Palmas, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu 9 Mayıs'ta Bükreş'te yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinde gündeme getireceğini belirtti.

Hafta sonunda Kuzey Kıbrıs'taki temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemilerinin adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini duyurmasına önce ABD, ardından AB tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ifade etti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ankara'yı, 'Kıbrıs'ın MEB'deki egemenlik haklarına saygı göstermeye' davet etmişti. Mogherini, 'her türlü yasadışı faaliyete AB'nin uygun tepkiyi vereceğini' iddia etti.

GKRY, 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti.

Bunun üzerine KKTC de Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti.

GKRY'nin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.