Rum liderden BM'ye: Türk sondaj gemisinin faaliyetleri, Kıbrıs'ın ikinci kez işgali demek

Anastasiadis, Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği MEB'de Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetleri 'ikinci işgal' diye niteleyerek BM Genel Sekreteri'ne şikayet etti.

Uluslararası toplumun 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) hidrokarbon arama faaliyetleri yürütürken, Türkiye'nin buna misillemesi karşısında gerilimi tırmandırıyor.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin adanın batısında hidrokarbon arama faaliyetlerine başlamasını şikayet etti.

1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'yla başlayan sürece atıf yapan Anastasiadis, "Bu uluslararası yasaların net ihlalidir ya da diyebilirim ki Kıbrıs Cumhuriyeti MEB'inin ihlal edilmesi bakımından ikinci bir işgaldir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin faaliyetlerinin, Kıbrıs'a kalıcı çözüm için BM'nin inisiyatifinde Türk tarafıyla müzakarelerin yeniden başlamasına aşılmaz engel oluşturduğunu öne süren Rum lider, "Tehditler altındayken barıştan konuşmak imkansız" dedi.

Rum hükümetinin 'Türkiye'nin tehditlerinin oluşturduğu tehlikelerin ışığında oluşturduğu bir politika yürüttüğünü' dile getiren Anastasiadis, Fatih sondaj gemisinin adanın batısındaki faaliyetlerini 'yıkıcı darbe' diye niteleyerek BM Genel Sekreteri'ne şöyle seslendi:

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

"Fatih, Kıbrıs sularının 40 mil açığındayken barış görüşmeleri yeniden başlayabilir mi ki? Türkiye'nin bı tavrının sonucunda kesinlikle aşılamaz sorunlar hasıl olmuştur.

"Sizin de hak vereceğiniz gibi tehditler altında barış görüşmek imkansızdır. Üstelik burada tehditlerin ötesinde uluslararası yasaların etkin şekilde tehdit edilmesi sözkonusu."

Türkiye cuma günü yayımladığı Navtex mesajıyla Fatih gemisinin 3 Mayıs-3 Eylül arasında Baf'ın batısındaki bölgede sondaj faaliyetleri yürüteceğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kuzey Kıbrıs'ı ziyaretinde benzer bir açıklama yapmıştı.