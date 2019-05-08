Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos: Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ihlal ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) sondaj girişimlerinin uluslararası hukukun doğrudan ve ciddi bir ihlali olduğunu söyledi.

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Euronews tarafından Kıbrıs Haber Ajansı'ndan aktarılan habere göre, Amerikan Helen Enstitüsü’nden bir heyetle görüşen Pavlopulos, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin 1982’de Montego Körfezi Sözleşmesi’nde yazılı Deniz Hukuku’nu ihlal ettiğini söyledi.

​'TÜRKİYE İÇİN YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR METİN'

Prokopis Pavlopulos, Montego Körfezi Sözleşmesi’ni imzalamasa da Türkiye için yasal olarak bağlayıcı bir metin olduğuna işaret etti.

Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye yönelik tutumunu memnunlukla karşıladığını belirten Yunanistan Cumhurbaşkanı, Pavlopulos, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin ve Euro Bölgesi’nin bir parçası olduğunu vurguladı.