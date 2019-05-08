Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos: Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ihlal ediyor

'TÜRKİYE İÇİN YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR METİN'
Prokopis Pavlopulos, Montego Körfezi Sözleşmesi’ni imzalamasa da Türkiye için yasal olarak bağlayıcı bir metin olduğuna işaret etti.
Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye yönelik tutumunu memnunlukla karşıladığını belirten Yunanistan Cumhurbaşkanı, Pavlopulos, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin ve Euro Bölgesi’nin bir parçası olduğunu vurguladı.
#Greece's President Pavlopoulos: #Turkey's stance toward #Cyprus a 'blatant violation of international law'https://t.co/EMaX2y5qQ6 pic.twitter.com/vjC9xkUqKO— ANA-MPA news (@amna_newseng) 7 Mayıs 2019
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