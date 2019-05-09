Kuzey Kıbrıs'ta siyasi kriz: Hükümet istifa etti, yeni görevlendirmeler haftaya yapılacak

İstifayı kabul eden Akıncı, Erhürman'dan teamüller gereği, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine devam etmesini istedi.
YENİ HÜKÜMET HAFTAYA KURULACAK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasını sunmasının ardından, yeni hükümetin kurulması için görevlendirmenin gelecek hafta yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, hafta sonu partilere kendi içerlerinde görüşme ve değerlendirmeler yapabilmeleri için fırsat tanıyacağını, ardından pazartesi günü parti temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurabileceğine inandığı bir milletvekiline görev vereceğini belirtti.
Yeni hükümet oluşana dek Erhürman ve hükümetin görevini sürdürmesini isteyen Akıncı, yeni hükümetin kurulması için hafta sonunda siyasi partilere aralarında istişarelerde bulunmaları için zaman tanıyacağını belirterek "Hafta başından itibaren partilerle ayrı ayrı temas edip hükümet kurabileceğine inandığım bir milletvekilini görevlendireceğim. Gecikme olmayacak, görevlendirme hafta içinde yapılacak" ifadelerini kullandı.
ERHÜRMAN: HÜKÜMET GÖREVİ UBP LİDERİNE VERİLSİN
İstifa eden Başbakan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmasından sonra basına açıklamalarda bulundu.
Görüşmede yeni görevlendirmenin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın partilerle görüşmesinin ardından yapılacağını anladığını belirten Erhürman, ancak görevin zaman geçirilmeden Cumhuriyet Meclisinde en çok sandalyeye sahip UBP'nin lideri Tatar'a verilmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.
'ÜLKENİN İSTİKRARLI HÜKÜMETE İHTİYACI VAR'
Erhürman, 15 aylık görev süresince birlikte çalıştığı herkese ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek, bu dönemde zorlu bir görev üstlendiklerini, büyük çaba harcadıklarını dile getirdi.
Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.
4'LÜ KOALİSYON ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI
KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.
"Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)."
KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mecliste, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) 12, Halkın Partisinin (HP) 9, Demokrat Partinin (DP) 3, Toplumcu Demokrasi Partisinin (TDP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.
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