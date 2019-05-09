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    Kuzey Kıbrıs'ta siyasi kriz: Hükümet istifa etti, yeni görevlendirmeler haftaya yapılacak

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, yeni hükümetin haftaya görevlendirileceğini açıkladı.

    Mustafa Akıncı
    © AA / KKTC Cumhurbaşkanlığı
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    Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifası ve koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

    İstifayı kabul eden Akıncı, Erhürman'dan teamüller gereği, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine devam etmesini istedi. 

    YENİ HÜKÜMET HAFTAYA KURULACAK

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasını sunmasının ardından, yeni hükümetin kurulması için görevlendirmenin gelecek hafta yapılacağı bildirildi.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, hafta sonu partilere kendi içerlerinde görüşme ve değerlendirmeler yapabilmeleri için fırsat tanıyacağını, ardından pazartesi günü parti temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurabileceğine inandığı bir milletvekiline görev vereceğini belirtti.

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    Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman'ın istifa mektubunu almasının ardından yaptığı konuşmada, hükümetin ciddi sıkıntılar içinde görev yaptığını, ilk kez 4'lü bir hükümetin denendiğini, bu sürede ciddi çabalar, uğraşlar verildiğini ifade ederek "Koalisyonlar her zaman zordur. Ama her yaşanan, geleceğe dersler çıkaran örnek oluşturur. Bu koalisyon da daha iyi, güzel işler çıkarmak için önemli bir örnek olacak. Toplum bundan yararlansın. Hizmetlerinize teşekkür ederim ve yaşamınızda başarılar dilerim" dedi.

    Yeni hükümet oluşana dek Erhürman ve hükümetin görevini sürdürmesini isteyen Akıncı, yeni hükümetin kurulması için hafta sonunda siyasi partilere aralarında istişarelerde bulunmaları için zaman tanıyacağını belirterek "Hafta başından itibaren partilerle ayrı ayrı temas edip hükümet kurabileceğine inandığım bir milletvekilini görevlendireceğim. Gecikme olmayacak, görevlendirme hafta içinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

    ERHÜRMAN: HÜKÜMET GÖREVİ UBP LİDERİNE VERİLSİN

    İstifa eden Başbakan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmasından sonra basına açıklamalarda bulundu.

    Görüşmede yeni görevlendirmenin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın partilerle görüşmesinin ardından yapılacağını anladığını belirten Erhürman, ancak görevin zaman geçirilmeden Cumhuriyet Meclisinde en çok sandalyeye sahip UBP'nin lideri Tatar'a verilmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

    'ÜLKENİN İSTİKRARLI HÜKÜMETE İHTİYACI VAR'

    Tufan Erhürman
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılar içinden geçtiğini, bu nedenle yönetimde istikrara ihtiyaç olduğunu, kendi hükümetleri döneminde ne yazık ki istikrarın yakalanamadığını ifade eden Erhürman, "Ülkede istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var" dedi. 

    Erhürman, 15 aylık görev süresince birlikte çalıştığı herkese ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek, bu dönemde zorlu bir görev üstlendiklerini, büyük çaba harcadıklarını dile getirdi. 

    Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

    Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

    4'LÜ KOALİSYON ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

    KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

    KKTC
    © AA / Emin Mengüarslan
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    Toplam 460 gün görev yapan 4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

    "Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)."

    KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mecliste, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) 12, Halkın Partisinin (HP) 9, Demokrat Partinin (DP) 3, Toplumcu Demokrasi Partisinin (TDP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

    Etiketler:
    görevlendirme, istifa, Serdar Denktaş, Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi, Kuzey Kıbrıs
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