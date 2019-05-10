Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz'de sondaj açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bakanlık olarak Türkiye'nin ve KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne devrettiği ruhsat sahalarında ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Doğu Akdeniz’de bir oldubitti yaparak ruhsat sahalarımızdaki arama çalışmalarımıza halel getireceklerini düşünenler büyük yanılgı içerisindedir. dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara Şubesi'nin iftar programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramacılığının bazı ülkelere rahatsızlık verdiğini ifade eden Dönmez, "Türk milletinin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumak için atılması gereken bütün adımları uluslararası hukuk çerçevesinde atmaya devam ettiklerini" söyledi.

© AFP 2019 / Emmanuel Dunand Dışişleri'nden Mogherini'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Dönmez, bakanlık olarak Türkiye'nin ve KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne devrettiği ruhsat sahalarında ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Doğu Akdeniz’de bir oldubitti yaparak ruhsat sahalarımızdaki arama çalışmalarımıza halel getireceklerini düşünenler büyük yanılgı içerisindedir. Türkiye’nin kendi ruhsat sahasında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamaları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu konu özellikle dış basında çarpıtılarak verilmekte ve Türkiye’nin buradaki haklı tavrına gölge düşüren yayınlar yapılmaktadır" diye konuştu.

"Fatih" ve "Barbaros Hayreddin Paşa" gemileri tarafından arama ve sondaj faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru haklara dayandığını vurgulayan Dönmez, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de ifade ettiği üzere Kıbrıs’taki rezervler iki tarafa aittir ve hakça bir paylaşım gerçekleştirilmelidir. Kıta sahanlığımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz sismik arama ve sondaj faaliyetlerine saygı duyulmasını bölge içi ve dışı tüm aktörlerden beklemekteyiz. Bu konudaki kararlılığımızı herkes biliyor. Bu konuda arkasına bazı ülkeleri ya da şirketleri alarak Türkiye’yi test etmeye kalkanlar iyi bilsinler ki yanlış yoldalar. Böylesine büyük ve aziz bir milleti bir iki tehditle korkutacağını ya da yıldıracağını savunanlar tarihe baksın ve ibret alsın ki Türkiye hiçbir zaman hakkını, hukukunu yedirmedi. Bundan sonra da yedirmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

Dönmez, doğal kaynakların barışı, istikrarı ve refahı artırmada önemli bir rol oynayabileceğinin bilincinde olduklarının altını çizerek, yürütülen politikaların da bu bağlamda devam ettiğini anlattı.

Türkiye'nin, Türk milleti ve KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Dönmez, bölgede çatışmanın değil barışın teminatı ve kaynağı olmaya devam edileceğini vurguladı.

Bakan Dönmez, Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesi için önemli bir farkındalık ve bilinç gelişmeye başladığına dikkati çekerek, "MMG’nin düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi bu anlamda ayrı bir yere sahip bizler için. Türkiye’nin artık ileri teknolojiyi alan ve kullanan bir yapıdan üreten ve ihraç eden bir yapıya doğru evrilmesi gerekiyor. Yerli üretim, yerli teknoloji, yeni teknolojiler. Bu trendi artık kaçırma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.