ABD uçakları Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar'ın verilerine göre, ABD'ye ait RC-135V ve P-8A Poseidon tipi keşif uçakları, gün boyunca Rusya'nın Suriye'deki hava üslerinin yakınlarında uçuş gerçekleştirdi.

ABD’nin NATO’ya bağlı keşif uçaklarından birinin 15.20’de Yunanistan’ın Girit Adası'ndan havalandığı açıklandı.

15:20 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846 , позывной #HYPN011, взлетевший с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 , производит разведывательный полёт в восточной части акватории Средиземного моря.#RC135 #USAF #RC135U pic.twitter.com/zGuJKIRqkc — PlaneRadar (@ua4wiy_) May 13, 2019

ABD’nin ikinci uçağının ise 15.25’te İtalya’daki Sigonella Hava Üssü'nden kalktığı, her 2 uçağın da Akdeniz üstünden Suriye’nin sahil noktalarında uçuşlar gerçekleştirdiği, uçakların Rusya’nın Suriye’de bulunan Hmeymim ve Tartus hava ve deniz üssü çevrelerinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.