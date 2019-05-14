ABD uçakları Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar'ın verilerine göre, ABD'ye ait RC-135V ve P-8A Poseidon tipi keşif uçakları, gün boyunca Rusya'nın Suriye'deki hava üslerinin yakınlarında uçuş gerçekleştirdi.
ABD’nin NATO’ya bağlı keşif uçaklarından birinin 15.20’de Yunanistan’ın Girit Adası'ndan havalandığı açıklandı.
15:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) May 13, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846 , позывной #HYPN011, взлетевший с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 , производит разведывательный полёт в восточной части акватории Средиземного моря.#RC135 #USAF #RC135U pic.twitter.com/zGuJKIRqkc
ABD’nin ikinci uçağının ise 15.25’te İtalya’daki Sigonella Hava Üssü'nden kalktığı, her 2 uçağın da Akdeniz üstünden Suriye’nin sahil noktalarında uçuşlar gerçekleştirdiği, uçakların Rusya’nın Suriye’de bulunan Hmeymim ve Tartus hava ve deniz üssü çevrelerinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.
15:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) May 13, 2019
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸 (VP-30) , с бортовым номером 169328, взлетевший с авиабазы Сигонелла🇮🇹, патрулирует в восточной части акватории Средиземного моря.#P8A #USNAVY pic.twitter.com/9RXBEz5hhP
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