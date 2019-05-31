Kıbrıslı Ruslar, Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'nde yedek statüde görev yapmaya hazır

Kıbrıs'ta Rusya ve SSCB göçmenleri tarafından kurulan Ego o Politis (Ben Vatandaşım) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İvan Mihneviç, Rusça konuşan nüfusun Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'nde yedek statüde görevyapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Mihneviç, Kıbrıslı Rusların Ulusal Muhafız Birliği'nde yedek statüde görev yapmaya hazır olduğunu belirterek, Ruslar için ayrı bir birim kurulmasını önerdi.

Parti baş denetçisinin askeri konularla ilgili raporunda vatandaşlık almış Kıbrıslı Rusların yedek asker yoklamalarına neden katılmadığı konusunun toplumun dikkatini çektiğini belirten Mihneviç, "Rusça konuşan vatandaşları askerlikten muaf tuttular ancak yedek askerlikten muaf değiliz. Hiçbirimiz 14 ay askerlik yapmıyoruz ancak çoğumuz yedek statüde görev yapmaya hazırız" dedi.

Mihneviç, Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis'e Rusça konuşan nüfus için özel birim kurulmasını önerdiklerini kaydetti.

Mihneviç, konunun Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle bir ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.