Kıbrıslı Ruslar, Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'nde yedek statüde görev yapmaya hazır

Parti baş denetçisinin askeri konularla ilgili raporunda vatandaşlık almış Kıbrıslı Rusların yedek asker yoklamalarına neden katılmadığı konusunun toplumun dikkatini çektiğini belirten Mihneviç, "Rusça konuşan vatandaşları askerlikten muaf tuttular ancak yedek askerlikten muaf değiliz. Hiçbirimiz 14 ay askerlik yapmıyoruz ancak çoğumuz yedek statüde görev yapmaya hazırız" dedi.
Mihneviç, Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis'e Rusça konuşan nüfus için özel birim kurulmasını önerdiklerini kaydetti.
Mihneviç, konunun Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle bir ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.
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