Türkiye'den İsrail'e hareket eden gemide yangın çıktı

Mersin limanından İsrail'in kuzeyindeki Hafya limanına hareket eden bir gemide yangın çıktığı bildirildi. Olay yerindeki İsrail donanma kuvvetleri olayın kontrol altında olduğunu açıkladı.

Türkiye'den İsrail'e yola çıkan bir gemide yangın çıktığı öğrenildi.

Haaretz'de yer alan habere göre yangın, sabahın erken saatlerinde meydana gelirken, İsrail donanması olayın kontrol altına alındığını duyurdu.

Vesselfinder.com'a göre de, Panama bayraklı MSC Canberra konteyner gemisi cuma günü Mersin limanından Hayfa limanına gitmek üzere ayrılmıştı.

Gemideki ölü ve yaralılara ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, gemideki hasarın boyutu belirsizliğini koruyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcülüğü, ülkenin kuzey limanına demirleyen bir yabancı karbo gemisinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını açıkladı.

Diğer yandan İsrail polisi, gemi personeli ile koodineli olarak olayın izlendiğini ve ele alındığını duyurdu.