Türkiye'den İsrail'e hareket eden gemide yangın çıktı

Türkiye'den İsrail'e yola çıkan bir gemide yangın çıktığı öğrenildi.
Haaretz'de yer alan habere göre yangın, sabahın erken saatlerinde meydana gelirken, İsrail donanması olayın kontrol altına alındığını duyurdu.
Gemideki ölü ve yaralılara ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, gemideki hasarın boyutu belirsizliğini koruyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcülüğü, ülkenin kuzey limanına demirleyen bir yabancı karbo gemisinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını açıkladı.
Diğer yandan İsrail polisi, gemi personeli ile koodineli olarak olayın izlendiğini ve ele alındığını duyurdu.
IDF: The ship anchored near Haifa port was reported to have been set on fire by unknown individuals. Event was monitored and handled by the Israel Navy, operating in cooperation with the Israel Police in the area, in coordination with the ship.— Anna Ahronheim (@AAhronheim) June 9, 2019
The event is under control.
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