Doğu Akdeniz'de sondaj krizi: Yunanistan Türkiye rahatsızlığını bu kez ABD'ye iletti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, Avrupa Birliği’nin ardından konuyu ABD’ye de iletti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos’un, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye’nin sondaj faaliyetleri komsundaki rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtildi.

ANA-MPA tarafından duyurulan habere göre Katrougalos görüşmede, uluslararası toplumun bu tarz faaliyetlere son verilmesi için baskı yapmasının önemini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti.

Çipras, AB liderlerine çağrıda bulunarak ‘Türkiye’nin illegal faaliyetlerinin açık bir şekilde kınanması gerektiğini’ de vurgulamıştı.

Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alabileceği belirtiliyordu.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.