Doğu Akdeniz'de sondaj krizi: Yunanistan Türkiye rahatsızlığını bu kez ABD'ye iletti

ANA-MPA tarafından duyurulan habere göre Katrougalos görüşmede, uluslararası toplumun bu tarz faaliyetlere son verilmesi için baskı yapmasının önemini vurguladı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti.
Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alabileceği belirtiliyordu.
Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.
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