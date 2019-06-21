Kuzey Kıbrıs artık Suriye'ye vize uygulayacak

Kıbrıs’a geçmek için Kuzey Kıbrıs’a gelen Suriyelilerin sayısındaki artışı, Ercan Havaalanı’ndaki yığılmayı ve buradaki insani koşulları dikkate alan hükümet, Suriye'nin vize uygulanan ülkelere dahil etme kararı aldı.

Yetkililer alınan önlemin zaruri olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulunda alınan bu kararı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Suriye vatandaşları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle işbirliği halinde ve ilgili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve onayıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş imkanı buluyorlardı. Son haftalarda bu amaçla gelen kişilerin sayısındaki önemli artış Ercan Havaalanı’ndaki bekletme kapasitesinin de üzerinde bir yığılmaya sebebiyet vermiştir” denildi.

Bakanlık, “Bu durum özellikle son birkaç haftadır bu kişilerin gayri insani koşullarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorunların aşılabilmesi ve ülkemize giriş yapmaksızın bir nevi transit olarak Ercan Havaalanı’ndan geçilmesini sağlayan söz konusu uygulamanın değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin de vize uygulanan ülkeler arasına dahil edilmesine karar vermiştir” ifadelerini kullandı.