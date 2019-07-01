Genelkurmay Başkanı'ndan Kuzey Kıbrıs'a füze açıklaması: Panik yapacak durum yok

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşmede, Güler'in "Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum dediği öğrenildi.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi" ifadelerini kullandı.

KKTC’de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye’ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye’den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.

SURİYE’YE UYARI

Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

Başbakan Ersin Tatar da "Suriye’den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.

Saat 10.10’da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.

'BARIŞ KUVVETLERİ İLE GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLARIMIZLA TOPLANTIDAYIZ'

Öte yandan Özersay, Facebook üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımda ise 'konuyla ilgili bilgi sahibi olabilecek ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçildiğini' belirtilerek şunları söyledi:

"Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."