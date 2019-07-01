Rusya'dan ABD'nin Doğu Akdeniz'le ilgili tasarısına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nda onaylanan Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısının Rusya-Kıbrıs ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, yasalaşması halinde bunun sonuçlarını gözden geçireceklerini belirtti.

Tasarı hakkında yazılı bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Bağımsız ve egemen bir ülkeyi Moskova veya Washington arasında suni seçim yapmaya zorlayan her türlü girişimi tüm olası norm ve tüzüklerin en kaba ihlali olarak görüyoruz. Bu bağlamda, bu belgenin kabul edilmesi halinde, bunun sonuçlarını dış politikamızda ciddi şekilde göz önünde bulunduracağız" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSE RUSYA-KIBRIS İŞBİRLİĞİNİ BOZMA HAKKINA SAHİP DEĞİL'

Söz konusu tasarının olası sonuçlarının Rusya ve Kıbrıs arasındaki işbirliği için bir dizi soru işareti yarattığını kaydeden bakanlık, şöyle devam etti:

"Kıbrıs-ABD işbirliğini geliştirme kapsamında hazırlanan bu yasa tasarısı, doğrudan Rusya-Kıbrıs işbirliğini bozma amacı taşıyan hükümler içeriyor. Rusya, diğer ülkeler arasındaki ilişkilere müdahale edilmemesi ilkesine her zaman sıkı biçimde bağlıdır. Hiç kimsenin Kıbrıs Cumhuriyeti ile uzun yıllardır yürüttüğümüz verimli diyaloğa müdahale hakkına sahip olmadığını düşünüyoruz."

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat Parti New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio tarafından sunulan ‘2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği’ adlı yasa tasarısı, bölgedeki değişimlerin dikkate alınarak ABD’nin stratejisini değiştiren bir dizi girişimden oluşuyor.

Tasarı, Kıbrıs’a silah satış yasağının kaldırılmasını, ayrıca Türkiye’nin S-400 planlarını uygulamaya devam etmesi halinde Ankara’ya F-35 uçaklarının satışının yasaklanmasını ve yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, '2019 Doğu Akdeniz'de Güvenlik ve Enerji İşbirliği' adlı yasa tasarısını, bölge ülkelerine Rus gemilerine liman hizmetleri sağlamama çağrısı da içeren revizyonlarla birlikte onaylamıştı.

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis daha önce ABD’nin yasa tasarısının ilk şeklini memnuniyetle karşıladığını, ancak daha sonra Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve egemenliğini önemli ölçüde etkileyen revizyonlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etmişti.