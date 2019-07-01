Rusya'dan ABD'nin Doğu Akdeniz'le ilgili tasarısına tepki

'HİÇ KİMSE RUSYA-KIBRIS İŞBİRLİĞİNİ BOZMA HAKKINA SAHİP DEĞİL'
Söz konusu tasarının olası sonuçlarının Rusya ve Kıbrıs arasındaki işbirliği için bir dizi soru işareti yarattığını kaydeden bakanlık, şöyle devam etti:
"Kıbrıs-ABD işbirliğini geliştirme kapsamında hazırlanan bu yasa tasarısı, doğrudan Rusya-Kıbrıs işbirliğini bozma amacı taşıyan hükümler içeriyor. Rusya, diğer ülkeler arasındaki ilişkilere müdahale edilmemesi ilkesine her zaman sıkı biçimde bağlıdır. Hiç kimsenin Kıbrıs Cumhuriyeti ile uzun yıllardır yürüttüğümüz verimli diyaloğa müdahale hakkına sahip olmadığını düşünüyoruz."
Tasarı, Kıbrıs’a silah satış yasağının kaldırılmasını, ayrıca Türkiye’nin S-400 planlarını uygulamaya devam etmesi halinde Ankara’ya F-35 uçaklarının satışının yasaklanmasını ve yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, '2019 Doğu Akdeniz'de Güvenlik ve Enerji İşbirliği' adlı yasa tasarısını, bölge ülkelerine Rus gemilerine liman hizmetleri sağlamama çağrısı da içeren revizyonlarla birlikte onaylamıştı.
Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis daha önce ABD’nin yasa tasarısının ilk şeklini memnuniyetle karşıladığını, ancak daha sonra Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve egemenliğini önemli ölçüde etkileyen revizyonlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etmişti.
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