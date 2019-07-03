Kıbrıs, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine dahil olan şirketler hakkında hukuki süreç başlattı

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine müdahil olan üç şirket aleyhinde hukuki süreç başlattığını açıkladı.

'Fatih' sondaj gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkaran Kıbrıs bu kez de Türkiye ile işbirliği yapan üç şirket için hukuki süreç başlattı. Şirketlerin adı açıklanmadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın üç şirketin uluslararası ilişkilerini de takip ettiği ve bu yönde de adımlar atacağı öne sürüldü.

Kıbrıs’ın Fatih sondaj gemisi çalışanları için çıkardıkları, uluslararası tutuklama kararına benzer bir prosedürünü Yavuz sondaj gemisi için de yapacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, "Rum yönetimi bu konuda kararlı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.