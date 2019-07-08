Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Karpaz açıklarına ulaştı, Kıbrıs 'egemenlik haklarımızın ihlali' dedi

Doğu Akdeniz’de Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye’ye ait ikinci gemi Yavuz’un Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı belirtildi.

Gebze'den 20 Haziran'da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu'ndan yola çıkmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs’tan alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.

KIBRIS: CİDDİ EGEMENLİK İHLALİ

Yavuz’un bölgeye gelmesi Kıbrıs’ın tepkisine neden oldu. Egemenlik haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğini belirten Kıbrıs, Ankara’yı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İkinci sondaj faaliyeti, Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuka dayanan egemenlik haklarını devamlı surette ihlal eden Türkiye’nin gerginliği artırmasıdır. Bu aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlaldir” ifadelerine yer verildi.