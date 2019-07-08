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18:51 08 Temmuz 2019
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    Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, 25 Haziran 2019'da Antalya Körfezi'nin Konyaaltı Plajı açıklarında demirlemişti.

    AB'den Türkiye'ye Kıbrıs tepkisi: Yasadışı sondaj niyeti ciddi endişe kaynağı

    © AA / Bekir Bektaş
    Doğu Akdeniz
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    Ankara'nın Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Güney Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği (AB) de protesto niteliğinde açıklama yaptı.

    "Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda yasadışı şekilde yeni sondaj operasyonu yürütme niyetini açıklaması, ciddi bir endişe kaynağıdır" diyen AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği, şöyle devam etti:

    © AA / Süleyman Elçin
    Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Karpaz açıklarına ulaştı, Kıbrıs 'egemenlik haklarımızın ihlali' dedi

    "Kıbrıs'ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra bu planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden kabul edilemez tırmanmayı daha da ileri götürmüştür." 

    AB'nin 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdığı üyesi Güney Kıbrıs'tan da şu tepki gelmişti:

    "İkinci sondaj faaliyeti, Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuka dayanan egemenlik haklarını devamlı surette ihlal eden Türkiye’nin gerginliği artırmasıdır."

    Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
    © AA /
    Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özersay: Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının müşterek sahibiyiz
    "Bu aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlaldir."

    Atina seçim ertesi başbakanlık devir teslimi sırasında sessizdi. Reuters haber ajansı, Yunanistan'da pazar günkü genel seçimden zaferle çıkan ve bugün başbakan olarak yemin eden Yeni Demokrasi lideri Kiriakos Miçotakis'in ilk sınavını içerde değil, Kıbrıs üzerinden Türkiye ile Doğu Akdeniz geriliminde vereceğini öngördü.

    Bugün ilkin Doğu Akdeniz’de Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye’ye ait ikinci gemi Yavuz’un Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı haberi gelmişti.

    Yunansitan bayrak - Yunanistan aşırı sağ
    © REUTERS / ANGELOS TZORTZINIS
    Yunanistan’daki olası iktidar değişimi Türkiye’yle ilişkileri nasıl etkiler? 

    Haftasonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs’tan alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondajına başlayacağı açıklamasını yapmıştı.

    Ankara'nın bu adımları Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ı katmadan tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesi, İsrail ve Mısır'la da anlaşma yaparak doğalgaz arama faaliyetleri yürütmesi sonrasında geldi.

    Etiketler:
    yasadışı, Sondaj gemisi, Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs, Türkiye
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