Yunanistan: Türkiye, Kıbrıs karasularındaki yasadışı sondaja son vermeli

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 'Kıbrıs karasularında' yaptığı 'yasadışı' sondaj çalışmalarını kınayarak derhal son verilmesini talep etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu yasadışı eylem uluslararası hukuka ve deniz hukukuna meydan okurcasına aykırı ve uluslararası toplum onu kınadı. Bu, Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarını ve güvenliğini bozan gerilimin devamıdır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin AB üyesi bağımsız ülkelere yönelik davranışı 'kışkırtıcı' olarak nitelendiren Yunanistan, bu davranışın, Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının yerindeliğini teyit ettiğini savundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi derhal yasadışı faaliyetine son vermeye ve Kıbrıs’ın egemenliğine ve egemen haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" diye açıkladı.