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18:33 11 Temmuz 2019
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    Cep telefonu-telefon

    Kıbrıs'ta mobil hatlar adanın her iki kesiminde kullanılabilecek

    © Fotoğraf : Pixabay
    Doğu Akdeniz
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    Kıbrıs'ta mobil hatların bundan böyle adanın her iki kesiminde kullanılabileceği bildirildi. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'in vardığı uzlaşıyla mobil hatlar adanın her iki kesimde de kullanılmaya başlandı.

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, mobil hatların Kıbrıs'ın her iki tarafında kullanılabilmesiyle ilgili kararın, bugün iki liderin saat 12.45'te yaptığı telefon görüşmesiyle uygulamaya geçtiği bildirildi.

    Uygulamayı başlatan ilk görüşme, Kıbrıs Rum operatörüne bağlı cep telefonunun Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Kıbrıs Türk operatörüne bağlı cep telefonunu da Rum lider Anastasiadis'in kullanmasıyla yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta yıllardır mobil hatların adanın diğer kesimine geçildiğinde kullanılamaz hale geldiğini hatırlatarak, bunun her iki toplum için yarattığı sıkıntıların ortadan kalkması amacıyla yürütülen çalışmalara destek ve katkı veren tüm kurum, kuruluş ve bireyleri kutladı.

    Güney Kıbrıs askerleri
    © AFP 2019 / BEHROUZ MEHRI
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    Akıncı, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Bu konu son derece önemli bir hizmettir. Kıbrıs'ın her iki tarafına seyahat eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar evleriyle her türlü iletişimi kaybetmekteydiler. Düşünün ki, dünyanın neresinde olursa olsun, en ücra köşeye bile gidilse iletişimin kopmadığı bir zaman, aynı ada toprağında sınırın bir tarafından diğer tarafına geçildiğinde bu iletişim imkanı yok olmaktaydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. İsviçre'de bir iletişim merkezi aracılığıyla da olsa, bu bağlantının kurulmuş olması son derece sevindiricidir. Umarım gelecekte böylesi aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletişimin kurulabildiği günlere de ulaşabilelim. Bu konu uzun zaman aldı, belki güç oldu ama sonunda iyi oldu. Tüm Kıbrıs'ta yaşayanlara hayırlı olmasını dilerim. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim. Kuşkusuz ana hedef, Kıbrıs'ta her iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek ortak bir çözüm hedefine ulaşmak olmalıdır. Bu tür olumlu gelişmelerin aradaki güvenin artmasına da yardımcı olacağı kuşkusuzdur."

    Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da mobil hatların adanın her yerinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulamanın hayata geçtiği duyurusunun liderler tarafından yapıldığına işaret edilerek, güven artırıcı bu adımın, iki taraf arasında diyalog, güven ve iş birliğine katkı hedefiyle hayata geçtiği ifade edildi.

    Açıklamada, iki liderin, en kısa zamanda bir araya gelerek Kıbrıslıların günlük yaşamını daha da kolaylaştıracak yeni güven artırıcı önlemler üzerinde görüşme olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.

    Etiketler:
    iletişim, Nikos Anastasiadis, Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs
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