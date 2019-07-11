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00:36 12 Temmuz 2019
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    Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı

    Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı: Ülkede tarım arazileri giderek azalıyor

    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarım alanlarının azaldığına dikkat çekerek, "Dünyada ilk kez bu mesafede uygulanan, denizin seviyesinden 250 metre aşağıda askı boru sistemi ile Türkiye’den ülkemize su geldi. Türkiye’den adaya gönderilen suyun boşa gitmemesi gerekiyor" dedi.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması
    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Alaniçi Hasat Festivali’nin açılışına katıldı.

    Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "Toprak üretilen bir şey değil. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi üretirsiniz ama toprak üretilebilen bir meta değil. Dolayısıyla bize okulda; mimarlıkta, şehircilikte öğretilen bir şey vardı, denirdi ki, toprak üretilen bir şey olmadığı için en akılcı en rasyonel şekilde kullanmak ve değerlendirmek lazım. Bunun da yolu akılcı planlamadır" dedi. 

    Cumhurbaşkanı Akıncı, "Ülkede tarım arazileri giderek azalıyor, birilerine verildiği için değil, ama doğru dürüst planlama yapılmadığı için, imara açılmaması gereken alanlar da imara açıldığı için birçok tarım arazisi betonlaştı. O nedenle bundan sonra, hükümeti bekleyen en önemli görev; sadece bir bölgesinin imar planı olan bu ülkede imar plansız bölge bırakmamak. Yapılması gereken budur ve bu planlamalar yapılırken tarım arazilerine de özel önem verilmeli, planlamada tarım arazileri da muhakkak dikkate alınmalı ve korunmalıdır" diye konuştu. 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (solda), KKTC Başbakanı Ersin Tatar (sağda) ile heyetler arası ikili görüşme gerçekleştirdi.
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
    'TÜRKİYE'DEN ÜLKEMİZE SU GELDİ'

    Cumhurbaşkanı Akıncı, üreticilerin kuraklıktan ve yağmurdan dolayı yaşadığı sıkıntılara değinerek, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmasının önemine vurguladı.

    Akıncı, "Dünyada ilk kez bu mesafede uygulanan, denizin seviyesinden 250 metre aşağıda askı boru sistemi ile Türkiye’den ülkemize su geldi. Şimdi pek çok yere, evlerimize ulaştı, hala daha ulaşmayan yerler var ama tarım için de bu suyu kullanmamız halinde, artık kuru ziraattan öte Mesarya’nın yemyeşil bir ova haline dönüşmesi de mümkündür. Elbette ki kuru ziraat da yapılacak, beraberinde sulu ziraata geçmek hem ürünlerde çeşitliliğe gitmek hepimizin yüzünü güldürecek olan bir şeydir" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, Mesarya’da ürün çeşitliliği ile daha da zenginleşecek olan tarımın, ülkede her alanda daha iyeye gidilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

    Etiketler:
    tarım, su, Türkiye, Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs
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