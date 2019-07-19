Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis: Kıbrıs sorununun çözümü çıkmaza girmedi

Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj keşif çalışmalarını değerlendiren Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünde çıkmaza girdiğimizi düşünmüyorum. Ancak Türkiye’nin eylemleri işleri zorlaştırıyor, diyaloğun Crans-Montana’da durduğumuz yerden devam etmesine izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı bakan, görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda, “Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için tarafımızdan mümkün olan her şey yapılıyor” dedi.

Tek çıkış yolunun, iki taraf arasında diyaloğun olduğunu kaydeden Hristodulidis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyalogdan başka seçenek yok. Ancak Türkiye ile diyalog yoluyla bölgedeki durumla ilgili doğru tepki verebilir ve kararlar alabiliriz. Bölgenin coğrafyasını değiştiremeyiz ve bu yüzden bölge ülkelerinin sorunları için çözümlerin bulunmasını sağlamalıyız”.

Sputnik’e açıklamasında, Kıbrıslıların müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu kaydeden Hristodulidis, “BM’nin girişimi devam ediyor. Size şunu diyebilirim ki, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan hükümeti bu çabalara destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Avrupa Birliği raporunda açıkça belirtildiği gibi amaç, diyalogun sürmesi için koşullar yaratmak” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis daha önce ‘Ekonomist’ Konferansı’nda, Türkiye’yle işbirliğinden yana olduğunu söylemişti. Bakan, Kıbrıs’ın dış politikasının amacının, “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Türkiye’nin de dahil olabileceği bir bölgesel güvenlik ajansının” kurulması olduğunu dile getirmişti.