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17:37 21 Temmuz 2019
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıta sahanlığımızda arama faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

    © AA / Muhammet Fatih Oğraş
    Doğu Akdeniz
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

    Kuzey Kıbrıs- Kıbrıs Cumhuriyeti
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

    Seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan koruma kapasitesine sahip römorkörün Türk bayrağıyla Akdeniz'de hayırlı görevler ifa edeceğini aktaran Oktay, "Bizim için her karış toprağımız kıymetli olduğu kadar denizlerimizin her bir damlası da kıymetli ve vazgeçilmezdir. Gemi Kurtaran Römorkörü bugünden itibaren Akdeniz'de oluşacak muhtemel deniz kazalarına müdahale edecek ve deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

    Sivil bahriyenin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz Kalkanı Harekatı gibi faaliyetlerle, Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerin korunması çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    © AP Photo / Petros Karadjias
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    "Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve deniz yetki alanlarında son dönemde hızla değişen güvenlik denklemi, Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü daha ileri seviyelere taşımamızı gerekli kılmıştır. Milli maksatlarla Doğu Akdeniz'de bulunan araştırma gemilerimize ve sondaj platformlarımıza her türlü koruma, destek ve refakat faaliyetleri çelikten irademizle sürdürülmektedir. Türk denizcileri, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin haklarının güvencesi, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında barış ve güvenliğin teminatıdır. Türkiye olarak her zaman Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesini, bunun için de doğal kaynakların adil bir şekilde çıkartılması ve paylaşılması gerektiğini her zaman savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz hem kendi haklarını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde korumaya devam edecektir."

    Oktay, denizlerin, insanlık tarihi boyunca tüm dünyayı, medeniyetleri ve kültürleri yaklaştıran ve ticareti kolaylaştıran bir özelliği bulunduğunu aktardı.

    Türkiye'nin uzun kıyı şeridi sayesinde deniz ülkeleri ile komşu olduğunu ifade eden Oktay, denizcilik sektöründe tersanesiyle, limanıyla, personeliyle ışıldayan güçlü ve sağlam bir bahriye yapısına sahip olduklarını dile getirdi.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması
    Ekonomiye ciddi katkılar sağlayan denizcilik sektörünün daha da gelişmesine ve denizlerde operasyonelliğin artmasına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

    "Akdeniz'deki stratejik konumu ile KKTC'nin liman altyapısı ve deniz donanımı ne kadar güçlü olursa egemenliği de o kadar kuvvetlenecektir. Bu çerçevede, Ulaştırma Bakanımızın da belirttiği gibi, KKTC'de amatör denizci yetiştirmek için bir çalışma başlatıyoruz. Hedefimiz 2023'e kadar Ada'ya 20 bin amatör denizci kazandırmaktır. KKTC'de açık deniz lojistik desteğimizi yeni limanlar ekleyerek yaygınlaştıracak, gemi trafik hizmetlerini çok daha etkin hale getireceğiz. Denizcilik sektöründeki gelişmelerin, Kuzey Kıbrıs'a sağlayacağı ekonomi ve güvenlik yönünden katkıları göz önünde bulundurarak, denizcilik alanında ülkemizin sahip olduğu bilgi, birikim ve potansiyeli Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. KKTC'ye tahsis edilen römorkör ve kıyı emniyetimizin zenginliği sayesinde, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz ile sismik araştırma platformlarımız faaliyetlerini yaparken gözümüz arkada kalmayacaktır."

    Etiketler:
    kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz, Sondaj, Kuzey Kıbrıs, Fuat Oktay
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