Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, "45 yılın sonunda bakıyoruz ki KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de fevkalade önemli bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Tarih bunu asla silemez. Onun için buradan Kıbrıs'a gelip mesaj veren Yunanistan'ın Başbakanına sesleniyorum. Türk ulusu arkamızdadır. İstediğiniz kadar konuşun" dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı ve Resepsiyonundaki konuşmasında, İstanbul medyasında 10 yıl kadar görev aldığını hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs'ın Başbakanı olarak İstanbul'da olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ın büyük bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Tatar, "Burada bu mesajı veriyorum. 45 yılda KKTC'de birçok sektör oluştu. Sıkıntılarımız olabilir, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan dolayı sıkıntıları olabilir. Ama 20 Temmuz'un 45. yılında da ifade ettim. Çok zahmetli ve sıkıntılı günler geçirdik. Hep birlikte çalıştık. Çünkü biz Türkiye'ye güvendik, Türkiye de bize güvendi. Nihayetinde 45 yıl sonra Akdeniz'de bir devlet. Doğu Akdeniz'de ulusumuzun Türk milletinin geleceği bakımından çok önemli bir pozisyon yakaladık." diye konuştu.

'İSTEDİĞİNİZ KADAR KONUŞUN'

Tatar, Akdeniz'deki gelişmelere dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ecevit'in ve Erbakan'ın mekanı cennet olsun. Talimatı verdiler ve Mehmetçik Ada'ya geldi. Kıbrıs'a barışı getirdi. Kıbrıs'taki soydaşlarının mal ve can güvenliğini korumak için geldiler. 45 yılın sonunda bakıyoruz ki KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de fevkalade önemli bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Tarih bunu asla silemez. Onun için buradan Kıbrıs'a gelip mesaj veren Yunanistan'ın Başbakanına sesleniyorum. Türk ulusu arkamızdadır. İstediğiniz kadar konuşun. Kıbrıs'ta iki halk var. Türk halkının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kimse alamaz. KKTC'nin başbakanı olarak söylüyorum."

Osmanlı'nın Kıbrıs fethinde 70 bin şehit verdiğini belirten Tatar, tarih boyunca Ada'da Türk varlığının karşılaştığı sıkıntıları anlattı. Tatar, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de son derece güçlü bir pozisyon yakaladığını ifade ederek, "Çok zahmetler çektik. Ekonomik yapıyı daha da güçlendirmek zorundayız. Anadolu'dan getirilen suyun verdiği nimetle tarımda yakalanan başarıyla KKTC devleti kendi insanına refah ve esenlik vermeye devam edecektir. Rekabet var. Komşularla mukayeseler var. Halkımızın esenliğini ve refahını artırmak için daha fazla üretmemiz lazım. Yine bu noktada ana vatandan çok şeyler bekliyoruz. Daha fazla turist ve öğrenci bekliyoruz." dedi.