İlk defa bir savunma bakanının TSK'nin komuta kademesi ile Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti.
Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra komutanlarla beraber karargahta brifing aldı.
Boğaz Şehitliği'ne de giderek çelenk koyan Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Kıbrıs Mücahit ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle de bir araya geldi.
Akar, Kuzey Kıbrıs'taki karargahta brifing aldı https://t.co/4qtFIvmINK pic.twitter.com/p8b8eKG1yp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2019
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