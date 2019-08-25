Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1, rotasını Mersin’e çevirdi

Associated Press’in (AP) aktardığına göre adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri, Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından rotasını Yunanistan'ın Kalamata limanından Mersin'e çevirdi.

Tankerin daha önce Yunanistan'ın Kalamata limanına gitmekte olduğu belirtilen haberde, bu limanda tankerdeki petrolü boşaltacak gerekli altyapının olmadığına dikkat çekildi.

Yeni verilerin Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından uygulanan Otomatik Tanımlama Sistemi’ne (OTS) geçirildiğini belirten ajans, gemi mürettebatlarının söz konusu sistemde herhangi bir limanı gösterebildiklerini, dolayısıyla Mersin’in İran’a ait tankerin gittiği son varış noktası olmayabildiğini kaydetti.

Haberde ayrıca Mersin’in, Cebelitarık yönetimine göre tankerin ilk başta ulaşmayı planladığı Suriye’nin Baniyas kentindeki petrol rafinerisinin 200 kilometre uzağında bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası gemi trafiği ile ilgili verilerin paylaşıldığı Internet sitelerindeki bilgiye göre İran’ın tankeri şu anda Sicilya’nın güneyinde seyrediyor ve aynı hızda ilerlemesi halinde Mersin’e yaklaşık bir hafta sonra ulaşması bekleniyor.

Ekonomi haber ajansı Bloomberg de Adrian Darya 1’in 31 Ağustos’ta Mersin’de olacağını aktardı.

Grace 1 olan adı Adrian Darya 1 olarak değiştirilen tanker geçen Pazar akşamı, yaklaşık 1.5 ay alıkonduğu Cebalitarık'tan hareket etmişti.