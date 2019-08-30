Çavuşoğlu: İran tankeri Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak İskenderun'a gideceği belirlenen İran petrol tankeri Adrian Darya 1'in Türkyie'ye değil, Lübnan'a gideceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak İskenderun'a ilerlediği belirtilen 'Adrian Darya 1' petrol tankerinin İskenderun'a değil, Lübnan'a gitmekte olduğunu açıkladı.

LÜBNAN: BİLGİMİZ YOK

Öte yandan Reuters ajansına konuşan Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, "Tankerin limanlarımızdan birine gelmekte olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz" dedi.

İran'a ait olan ancak İran'ın sattığını açıkladığı 'Adrian Darya 1' gemisi, Cebelitarık'tan salındıktan sonra öncelikle Yunanistan'a gitmeye çalışmış, ancak ABD'nin yaptırım tehdidi nedeniyle rotasını Mersin'e çevirmişti.

Dün rotasının değiştirilerek Mersin'e gitmeyeceği öğrenilen gemi, bugün bir kez daha rota değiştirerek İskenderun limanına gitmekte olduğu belirtilmişti.