Kıbrıs: Türk İHA’lar yolcu uçaklarını engelliyor

Türk hava araçlarının Antalya ile Paphos arasında uçtuğunu, ancak durumun “kontrol altında” olduğunu belirten Lefkoşa Sivil Havacılık Kontrol Merkezi Başkanı Haris Antoniadis, Sigma TV’ye yaptığı açıklamada, “Bir veya en fazla iki İHA’nın düzenli olarak Paphos’a 15-20 mil mesafede uçtuğunu biliyoruz” dedi. Antoniadis, bu İHA’ların varlığının, hava trafik kontrolörlerini uçakların çarpışmasını önlemek için rotalarını değiştirmeye zorladığını söyledi.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne göre, Türkiye’nin uluslararası alandaki sularda askeri uçaklarla uçma izni bulunuyor ancak, koordinasyon konusunda temas kurmaması sorun teşkil ediyor. Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu da iletişimin olmadığını, ancak bunun yolcu uçakları için tehdit oluşturmadığını belirtti.
Kıbrıs makamları ihlallerle ilgili uluslararası örgütleri bilgilendirdiklerini duyurdu.
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