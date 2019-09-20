Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Oktay, Kuzey Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesiyle ilgili, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktı. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder" ifadesini kullandı.
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