Kıbrıs: İki bölgeli, iki toplumlu federasyon oluşturmaya hazırız

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis, adada iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun oluşturulması amacıyla çözüm görüşmelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

Anastasiadis, 74. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Tarihi uzlaşma sonucu elde edilen, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki bölgeli, iki toplumlu federasyona evrimi temelinde kapsamlı çözüme varmaya çalışıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ın, “tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlığa” sahip ülke olması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, “Devlet yapısı böyle olunca adanın tüm sakinleri politik eşitliğe sahip olacak” dedi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sürecin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için gösterdiği çabaya tam destek verdiklerini de dile getirdi.