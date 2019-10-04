Kıbrıs'tan sondaj tepkisi: Türkiye egemenlik haklarını ihlal ediyor

Kıbrıs, Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri için sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz'e göndermesine tepki gösterdi. Kıbrıs, Türkiye’nin bölgedeki gerginliği ciddi bir şekilde artırdığını belirterek adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Kıbrıs hükümeti tarafından yapılan sert açıklamada, Türkiye'nin ‘uzun zamandır süren tehditler ve zorbalık taktikleriyle’ bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehlikeye attığı, uluslararası meşruiyetten geri dönülemez şekilde uzaklaştığı belirtildi.

Açıklamada Türkiye’nin Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermesi konusunda uluslararası toplum tarafından yapılan çağrılara da uymadığı da kaydedildi. Kıbrıs, sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs’ın güneyinde sondaja başlayacağını açıklamıştı.

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Kıbrıs geçtiğimiz ay Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile Ada'nın güneyinde doğalgaz arama faaliyeti konusunda anlaşmıştı.