Kıbrıs'tan sondaj tepkisi: Türkiye egemenlik haklarını ihlal ediyor

Açıklamada Türkiye’nin Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermesi konusunda uluslararası toplum tarafından yapılan çağrılara da uymadığı da kaydedildi. Kıbrıs, sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağrısında bulundu.
Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.
Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.
Kıbrıs geçtiğimiz ay Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile Ada'nın güneyinde doğalgaz arama faaliyeti konusunda anlaşmıştı.
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