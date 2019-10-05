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    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu

    AB Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri için Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımları değerlendirecek

    © AP Photo / Petros Karadjias
    Doğu Akdeniz
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    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetleri ile ilgili hedef odaklı tedbir seçeneklerinin 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapılacak olan Dışişleri Konseyi’nin gündemine taşınacağını bildirdi.

    © REUTERS / POOL
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    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan açıklamada, Türkiye ile ilgili hedef odaklı tedbir seçeneklerinin 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapılacak olan Dışişleri Konseyi’nin gündemine taşınacağı kaydedildi.

    Açıklamada, “Türkiye Kıbrıs hükümetinin davetini, diyalogla, iyi niyetle, uluslararası hukuka tam saygı göstererek iyi komşuluk ilişkileri ilkesine uyumlu olarak Münhasır Ekonomik Bölgelerin ve kıta sahanlığının belirlenmesini kabul etmelidir” ifadelerine yer verildi.

    Tarafların, ‘Türkiye’nin devam eden sondaj faaliyetleri bağlamında hedef odaklı tedbir seçeneklerini ele aldıkları’ kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: “Yüksek temsilci ayrıca, bu konunun 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapılacak olan Dışişleri Konseyi’nin toplantısının gündemine taşınacağını kararlaştırdı.”

    AB, daha önce de Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ile ilgili çeşitli kararlar alındığını açıklamıştı.

     

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    Etiketler:
    Yaptırım, Sondaj, Türkiye, Kıbrıs sorunu, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Birliği
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