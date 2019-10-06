Rusya Dışişleri’nden ‘Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma’ çağrısı

Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında sondaj gemisi Yavuz'u yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi ardından Rus Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde gerilimin bir defa daha artmış olmasını endişeyle izledikleri açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon rezervleri yüzünden yaşanan gerilimin bir defa daha artmasını endişe ile izliyoruz” denildi.

Taraflara, Doğu Akdeniz’de ‘istikrarsızlığa ve buradaki kriz potansiyelinin büyümesine mahal verebilecek adımlardan kaçınılması’ çağrısını içeren açıklamada, “Uluslararası hukuk prensipleri bir kenara bırakılmamalı ve tartışmalı meseleler barışçıl yolla çözülmelidir” vurgusu yapıldı.

❗Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, строго следовать принципам международного права, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путем➡️🔗https://t.co/9GX9tEG2NE pic.twitter.com/BIBezyXSoa — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 6, 2019

Bunun yanında Rusya Dışişleri, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olarakları açıklamasını da yaptı: “Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve Kıbrıs sakinlerinin menfaatine olacak bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin bir an önce yeniden başlamasını destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden birisi olarak bunun yapılabilmesi için gerekli olan yardımı vereceğiz.”

Rus Dışişleri’nin söz konusu açıklaması, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 3 Ekim’de Yavuz sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz'e gönderildiğini açıklamasını izliyor.