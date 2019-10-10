Kıbrıs: Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukukun kaba bir ihlali

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik yeni askeri müdahaleyi kınıyor ve Türkiye’yi derhal askeri operasyonlarına son vermeye çağırıyor. Türkiye’nin müdahalesi, uluslararası hukuk ve BM Anlaşması’nın kaba ihlali. Aynı zamanda IŞİD’e karşı mücadelede elde edilen başarıyı bozuyor ve zarar gören bölgelere cihatçıların geri dönmesi için uygun koşullar yaratıyor” dendi.

Türkiye’nin eylemlerinin, “Suriye’de Anayasa Komisyonunu kurma anlaşmasına varıldıktan sonra, sonu gelmeyen çatışmaya politik çözüm bulma sürecini bozduğunu” ifade eden Bakanlık, Suriye’nin kuzeydoğusundaki demografik durumu zorla değiştirme çabalarını protesto ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin askeri operasyonu geniş çaplı insani trajediye yol açacak ve sığınmacı akınını önemli ölçüde artıracak” dedi.