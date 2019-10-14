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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yanıt: Kesinlikle böyle düşünmüyoruz

    © AA /
    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar" dedi.

    Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı
    © AA / Mehmet Er
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    AA'nın haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Cumhubaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarından üzüntü duyduklarını, bu rahatsızlığı Türkiye halkı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşmak istediklerini ifade etti. 

    Kuzey Kıbrıs halkının Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, "Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu. 

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    Tatar, "Dr. Fazıl Küçük de Rauf Denktaş da Derviş Eroğlu da bunu söyledi. Şimdi bizler de aynısını söylüyoruz. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. Bunu zaten halkımızın çoğu da biliyor. Biz buradayız ve mücahitlik ruhuyla devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    © AA /
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    Ersin Tatar, Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yorumlarına ilişkin, "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Ben zaten geçenlerde de söyledim. Onlar bana saldırdı. Akıncı ve arkadaşları marjinal grupları temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde gerçekten ciddi bir üzüntü yarattığını ifade etti.

    Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar'a teşekkür eden Altun, "Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı, Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs
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