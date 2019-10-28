Anastasiadis: Türkiye, Kıbrıs görüşmelerine katılımı için koşullar sürmemeli

Kıbrıs sorununun iç yönlerinin doğrudan Rum ve Türk kesimlerinin liderleri tarafından görüşülmesi gerektiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin garantörleri olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin de Kıbrıs çözümündeki rolüne devam etmesi gerektiğini belirterek, "Buna rağmen garantör ülkelerden biri olan Türkiye’nin diyaloga katılımını mümkün yapacak koşullar sürdüğünü görüyoruz" dedi.

Rum ve Türk liderleriyle 25 Kasım’da Berlin’de görüşecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bundan haberdar olduğu umudunu dile getiren Anastasiadis, Ankara’ya bu tür koşullar sürmeye son vermesi yönünde uyarı yapılmasını istedi.

Anastasiadis, bu adımın, 'bazı insanların topraklarına geri dönmesi için' gerektiğini söyledi.