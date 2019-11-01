Dendias: Yunanistan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana

Görüşmede, dost ülke İsrail’le özellikle Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alındığını belirten Dendias, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkede siyasi bir çözüm arayışı kesinlikle gereklidir. Yunanistan, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in bu konudaki çabalarını destekliyor” dedi.
Dendias konuşmasının devamında, “Mevkidaşımla Türkiye’nin hem Ege ve Doğu Akdeniz hem de Suriye’yi içine alan geniş bir bölgede istikrarı, büyümeyi ve barışı baltalayan hakaretvari tavırlarını konuştuk. Devletlerin barış içinde bir arada bulunmaları ve bölge ülkelerinin refahının temeli olan uluslararası hukuka saygı duyulmasının gereğini vurguladık” ifadelerini kullandı.
Dendias, görüşme sırasında özellikle yatırım, inovasyon, teknoloji, turizm, ticaret ve girişimcilik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak ilginin yinelendiğini belirterek, Yunanistan’ın İsrailli turistler için en popüler yer olduğunu kaydetti.
Yunan bakan, “Vatandaşlarımız arasındaki sıkı ilişkiler sayesinde, halklarımız arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluk güçlendirildi. Özellikle Konstantinos Miçotakis’e başbakanlık görevini aldıktan bir hafta sonra (1990’da) Yunanistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri hakketiği seviyeye getirdiği için minnet borçluyuz” dedi.
Dendias, ABD’nin Yunanistan-İsrail ilişkilerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını da özellikle vurguladı.
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