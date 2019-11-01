Dendias: Yunanistan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile yaptığı görüşme sonrası, Yunanistan’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bir çözüm bulunması taraftarı olduğunu söyledi.

Görüşmede, dost ülke İsrail’le özellikle Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alındığını belirten Dendias, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkede siyasi bir çözüm arayışı kesinlikle gereklidir. Yunanistan, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in bu konudaki çabalarını destekliyor” dedi.

Dendias konuşmasının devamında, “Mevkidaşımla Türkiye’nin hem Ege ve Doğu Akdeniz hem de Suriye’yi içine alan geniş bir bölgede istikrarı, büyümeyi ve barışı baltalayan hakaretvari tavırlarını konuştuk. Devletlerin barış içinde bir arada bulunmaları ve bölge ülkelerinin refahının temeli olan uluslararası hukuka saygı duyulmasının gereğini vurguladık” ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki işbirliği, Doğu Akdeniz ve Girit’in güneyi gibi diğer bölgelerde doğal gaz yataklarının geliştirilmesiyle ilgili konuları ele aldıklarını belirten bakan, “İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya arasındaki stratejik enerji işbirliğinin bir ürünü olacak EasrMed doğal gaz boru hattı ve ayrıca Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında elektrik kablo hattının döşenmesine desteğin önemine olan ilgimizi yineledik” ifadelerine yer verdi.

Dendias, görüşme sırasında özellikle yatırım, inovasyon, teknoloji, turizm, ticaret ve girişimcilik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak ilginin yinelendiğini belirterek, Yunanistan’ın İsrailli turistler için en popüler yer olduğunu kaydetti.

Yunan bakan, “Vatandaşlarımız arasındaki sıkı ilişkiler sayesinde, halklarımız arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluk güçlendirildi. Özellikle Konstantinos Miçotakis’e başbakanlık görevini aldıktan bir hafta sonra (1990’da) Yunanistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri hakketiği seviyeye getirdiği için minnet borçluyuz” dedi.

Dendias, ABD’nin Yunanistan-İsrail ilişkilerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını da özellikle vurguladı.