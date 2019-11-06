Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan'dan Türkiye'ye kınama

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Ahmet Zeki, Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Savunma Bakanları dün Atina’da bir araya geldi. Toplantıda ‘Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Suriye'deki yasadışı eylemlerini’ kınayan 3 bakan, Libya’daki sorunların siyasi çözümüne destek verdiklerini ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı taahhüt ettiklerine belirtti.
Ethnos’ta yer alan habere göre ‘Türkiye'nin Kıbrıs denizindeki yasadışı, uluslararası hukukun ve Deniz Sözleşmesi'ni açıkça ihlal eden eylemlerini kınadıklarını’ belirten Panagiotopoulos, “Aynı zamanda, Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasına ve karasularını ihlal eden ve uluslararası ve iyi komşuluk ilkelere aykırı olan saldırgan davranışlarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Panagiotopoulos, Zeki ve Angelidis, işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek konusundaki taahhütlerini yineledi ve 2020 toplantısının Kıbrıs’ta düzenlemesine karar verdi.
Üç bakan, bugün Girit'te gerçekleşecek olan 'Medusa' hava ve deniz tatbikatının son aşamasına katılacak.
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