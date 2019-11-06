Ankete göre Kuzey Kıbrıs halkının yüzde 83.2’si Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan son ankete göre halkın yüzde 83.2’si Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Gezi Araştırma Şirketi tarafından Kuzey Kıbrıs genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere 26-28 Ekim tarihleri arasında anket yapıldı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4 bin 267 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Akıncı'nın Kıbrıs politikasının eleştirdiği anket sonucuna göre halkın yüzde 60.5'i görüşmelerde taviz verildiğini savundu. Halkın yüzde 87.1'i 'Rumlar çözüm istemiyor' dedi, yüzde 7.8'i ise Rumların bir çözüm istediğine inanıyor.

'Türk askeri kalsın'

Vatandaşlara Türk askerinin adadan gitmesini isteyip istemedikleri de soruldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 85.5'i 'Türk askeri kalsın' dedi. Yüzde 9.2'si 'gitsin', yüzde 5.3'ü de kararsız olduğu görüşünü ifade ediyor.

Kıbrıs'ta varılacak bir çözümde halkın yüzde 83.2'si 'garantörlük aynen devam etmeli', yüzde 3.7'i 'iptal edilsin', ve yüzde 3.9'u da AB ve BM'nin garantör olması gerektiğini ifade etti.

Araştırmaya katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 78,6'sı 'iki ayrı devletli çözüm' önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 16.3'ü 'Rumlarla Federasyon' önerisi ve yüzde 5,1'i 'Konfederasyon' önerisi getirmesi gerektiğini kaydetti.

'Halk Akıncı'ya tepkili'

Araştırmada Nisan 2020'de Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sorulara da cevap verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ile olan gerilimi nedeniyle halk nezdinde puan kaybettiği ifade edilen ankette; "Halkın önemli bir oranı Sayın Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtı ile ilgili çok geç açıklama yapmasını ve harekâtı farklı ifadelerle tanımlamasını doğru bulmadı" denildi.

Yapılan ankette Nisan 2020 seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna halkın; yüzde 33,9'u Başbakan Ersin Tatar'a oy vermek istediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 28,2'si ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini ve yüzde 19,7'si de Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'a oy vermek istediğini söyledi.