Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar Interpol'e sordu: Aranıyor muyum?

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Emniyet Müdürlüğü Interpol Dairesi Başkanlığı'na kendisiyle ilgili sorun olup olmadığını sordu. Ankara'dan gelen cevapta, Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta 'Başbakan Interpol tarafından aranıyor mu?' tartışması, bazı medya organlarında yer alan haberlerle gündemde yer buldu. 'Yurt dışına gidemeyeceği' yönündeki haberler üzerine Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, polisin kendisi ile ilgili araştırma yapmasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü de Türkiye Emniyet Müdürlüğü Interpol Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti ve Tatar ile ilgili olarak uluslararası bir sorunun olup olmadığını sorguladı. Ankara'dan konuyla alakalı gelen cevapta ise Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi yer aldı.

'Ben bile bir ara 'Acaba bilmediğim bir şey olabilir mi?' diye aklımdan geçirdim'

Bunun üzerine Polis Genel Müdürü, Tatar'a konuyla ilgili yazılı bilgi verdi. Manavoğlu'nun yazılı açıklamasında, "Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Tatar da, "Son zamanlarda bu konu o kadar yazıldı çizildi ki, ben bile, bir ara, kendimden gayet emin olmama rağmen, 'acaba benim bilmediğim, tahmin etmediğim bir şey olabilir mi' diye aklımdan geçirdim ve gereken araştırmaları yaptırdım. Sonuç olarak bana en küçük bir sıkıntım söz konusu olmadığı bildirildi" dedi. Tatar, önümüzdeki günlerde Avrupa'nın bir şehrine de seyahat planlandığını kaydetti.