Oktay: Fatih sondaj gemimiz Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 36. yıl dönümü nedeniyle adada düzenlenen törene katıldı.

Yapılan kutlama töreninde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın ilişkilerine değinen Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür" açıklamasında bulundu.

'Onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok'

Öte yandan Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine kısıtlayıcı tedbirler almak için bir çerçeve belgesinde anlaşmıştı.

Bunu değerlendiren Oktay, "Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok. Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı" ifadesini kullandı.