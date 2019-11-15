Kıbrıs: Türkiye, sondaj faaliyetleriyle uluslararası hukuka karşı geliyor

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeni bir AB yaptırım çerçevesinin yürürlüğe girdiği gün Türkiye’nin bu yeni yasadışı faaliyetlerinin ilan edilmesi, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna karşı aşırı ve provokatif saygısızlığın göstergesidir” denildi.

Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 36. yıl dönümü nedeniyle bugün adada düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih sondaj gemisinin dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladığını duyurmuştu.

Kıbrıs’ın, yabancı şirketlere adanın güneyinde doğalgaz arama izni vermesi üzerine harekete geçen Türkiye bölgeye sondaj gemilerini göndererek karşılık vermişti. Türkiye’nin bu hamlesi Kıbrıs tarafından pek çok kez illegal ve egemenlik haklarının ihlali olarak nitelendirilmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.